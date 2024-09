Ator perdeu 8 kg para estrelar cena de sexo gay com Daniel Craig

Omar se submeteu a uma dieta de sopa para elimar peso

Folhapress - 03 de setembro de 2024

Omar Apollo. (Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP UOL/FOLHAPRESS) – Omar Apollo, 27, revelou ter perdido peso para estar em forma ao protagonizar uma cena de sexo gay com Daniel Craig, 56, para o filme “Queer”, ainda inédito.

O ator explicou que buscou emagrecer por decisão própria, não a pedido do diretor do longa, Luca Guadagnino, 53. “O Luca não me pediu para perder peso, mas quando você vai fazer uma cena de sexo com o Daniel Craig, você pensa: ‘Cara, não posso estar fora de forma'”, detalhou ele, em entrevista à Interview Magazine.

Omar se submeteu a uma dieta de sopa para perder 8 kg antes do início das filmagens. “Eu tenho 1,95 m e estava com 90 kg. Entrei em uma dieta só de sopa. Na verdade, estava com o meu peso habitual. Mas eu diminuí para 82 kg quando começaram as filmagens. Perdi esses 8 kg porque li no roteiro que o meu personagem tinha a barriga seca.”

Em “Queer”, Daniel Craig interpreta o protagonista William Lee, homem homossexual que luta contra o vício em drogas. Gravado em 2023, o longa é uma adaptação do livro homônimo de William S. Burroughs e ainda não tem previsão de lançamento no circuito comercial.