Homem morre prensado por caminhão em grade de posto de combustíveis em Anápolis

Equipes de socorristas foram acionadas ao local, mas vítima acabou não resistindo

Augusto Araújo - 03 de setembro de 2024

Auto Posto Cerrado, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Um homem, de 56 anos, morreu atropelado no final da tarde desta terça-feira (03), no Auto Posto Cerrado, localizado na BR-060.

A vítima teria sido atingida pelo próprio caminhão e prensada contra uma grade do estabelecimento comercial.

Uma equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) foram acionadas para atender ao caminhoneiro. Contudo, os ferimentos foram muito graves e ele morreu no local.

Mais informações a qualquer momento.