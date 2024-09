O destino com neve que é pertinho do Brasil, o real vale mais e poucos conhecem (não é Bariloche)

Não é necessário passaporte para adentrar na localidade, bastando apenas apresentar o RG

Gabriella Pinheiro - 03 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Sesinando)

Pertinho do Brasil, a cerca de 2759 km, está um destino que se destaca pelas paisagens e roteiros turísticos impressionante. Por lá, o real vale mais, mas poucos sabem disso.

Se você pensou em Chile, Bariloche, Suíça ou Canadá, errou. Na verdade, trata-se de El Calafate e Chaltén, que fica na Patagônia, na Argentina.

Mas o local não se destaca apenas pelo custo benefício e apresenta uma série de atrativos para os turistas. Saiba mais lendo a matéria até o final.

Se consagrando como um dos destinos mais bonitos do mundo, El Calafate (Terra dos Glaciares) e Chaltén (capital do trekking) possui uma paisagem que encanta visitantes do mundo todo.

Parecendo até cena de filme, o ambiente é conhecido pelas montanhas lotadas de neve, estradas maravilhosas, passeio de barco pelos icebergs, muita aventura e excelente gastronomia.

Com trilhas para todos os níveis, o local não precisa de passaporte ou visto e, para sorte dos brasileiros, é possível entrar apenas utilizando o RG.

Outra vantagem do passeio é que, por lá, o real é mais valorizado, o que pode propiciar bons roteiros a um preço mais acessível que o convencional.

