Modelos que foram sucesso no passado viraram febre entre colecionadores de aparelhos clássicos

Magno Oliver - 04 de setembro de 2024

Antes de chegarmos à era dos modernos smartphones que temos, os celulares antigos engatinharam para que os novos pudessem correr. Agora, ao invés de ficarem esquecidos no passado, eles se tornaram febre no mercado de colecionadores.

6 celulares antigos que quem guardou pode ter direito a até R$ 18 mil hoje em dia

1. Nokia 3310

O Nokia 3310, o famoso azulzinho, ou o clássico “tijolão”, ganhou fama entre os consumidores por conta da estrutura que o tornava praticamente indestrutível. Assim, ele também era conhecido por ter uma bateria de longa duração.

2. Nokia 8800

Esse modelo foi lançado em 2005 e é uma das versões mais recentes dos três. Tido como um telefone de luxo, o design dessa linha era totalmente exclusivo e fabricado em aço. Outro ponto que chamava a atenção era o seu mecanismo deslizante que fazia sucesso onde passava. Alguns colecionadores chegam a desembolsar cerca de R$ 18 mil por um modelo clássico como este ainda em funcionamento.

3. Nokia 8110

Ele ganhou fama popular quando apareceu no filme da franquia Matrix, cotado como um dos objetos mais vendidos dos anos 90. Também ficou conhecido como o famoso “telefone banana”.

Portanto, com bom funcionamento e em bom estado de conservação, o mercado de colecionadores chega a pagar quantias superiores a R$ 12 mil.

4. Motorola V3

Ele é considerado um dos celulares mais populares da era “pré-smartphones” até hoje. Conhecido como Razr V3, foi lançado em 2004 e atingiu cerca de 130 milhões de unidades vendidas.

No mercado de colecionadores, os entusiastas chegam a pagar mais de R$ 5 mil em uma unidade em bom estado de conservação e funcionamento.

5. BlackBerry Curve 8520

O BlackBerry tinha uma incrível capacidade de acessar contas de e-mail e trocar mensagens. O modelo Curve 8520, de 2009, foi um dos mais populares entre os consumidores. Ele introduziu a experiência do teclado QWERTY. Assim, no mercado de coleções, existem colecionadores pagando mais de R$ 3 mil em uma unidade em bom estado de funcionamento.

6. Samsung SGH-A800

Por fim, essa linha foi sucesso entre os consumidores e trouxe a febre do aparelho com design “flip” e sua câmera embutida. Assim, no mercado de coleções, alguns modelos vem sendo bem recompensados com valores acima de R$ 2 mil.

