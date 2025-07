Truque das avós para acabar com o amarelado e deixar as roupas branquinhas como novas

Felizmente, esse truque "retrô promete deixar suas roupas branquinhas sem esforço e gastando pouco

Ruan Monyel - 11 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/ Dicas da Eliana)

Peças brancas são indispensáveis no guarda-roupa, mas acabam amareladas com o tempo, e deixar as roupas branquinhas de novo pode dar muito trabalho.

Resíduos de sabão, suor, amaciantes e até poluição se acumulam nas fibras, dando aquele aspecto envelhecido no tecido.

Em meio a tantos alvejantes agressivos, muitas pessoas acabam desistindo do branco ou aceitando manchas permanentes.

Felizmente, um truque “retrô”, muito utilizado por donas de casa mais velhas, ressurge como uma solução prática: o uso do anil líquido, também conhecido como “azulador de roupas”.

Essa técnica simples, barata e segura devolve o frescor às peças sem danificá-las, basta seguir o passo a passo da medida ideal para evitar manchas indesejadas.

O anil líquido não é alvejante nem corante, trata-se de um agente que neutraliza o amarelado natural dos tecidos, depositando um leve tom azulado que “engana” o olhar, deixando as roupas branquinhas.

Para usar corretamente é essencial respeitar as medidas: cerca de ¼ de colher de chá por litro de água e inserir o produto na fase de enxágue, nunca diretamente sobre a roupa.

Além disso, o anil também realça os tons de jeans desbotados, traz brilho e prolonga a vida útil das peças.

Para aplicar, com a máquina no ciclo de enxágue ou em um balde com água limpa, dilua o anil e mergulhe as peças, mexendo bem para distribuir completamente.

Depois, deixe-as secar à sombra, afinal, o sol direto pode amarelar o tecido novamente. Repetir essa aplicação a cada alguns meses ajuda a manter as roupas branquinhas.

Esse método resgata uma técnica antiga, mas comprovada. Vale investir nesse truque simples para proteger seu guarda-roupa, economizar e preservar as peças.

