Apostador de Anápolis leva prêmio da Mega-Sena milionária; saiba de qual lotérica

Além de cartela registrada em Goiás, outros 23 registros acertaram cinco dezenas no sorteio e ganharam bolada

Augusto Araújo - 04 de setembro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)

Uma aposta realizada em Anápolis foi uma das grandes ganhadoras de uma verdadeira bolada, após acertar cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena desta terça-feira (03), concurso de número 2770.

A cartela foi registrada na Lotérica Rainha da Sorte, no Setor Central do município, sendo premiada em R$ 146.623,84 no total.

Além disso, foi feita na modalidade bolão, preenchida com sete dezenas e dividida em oito cotas. Dessa forma, cada membro da aposta deve levar para casa pouco mais de R$ 18,3 mil.

Em Goiás, apenas estes vencedores foram agraciados com a premiação. Mas em todo o Brasil, outros 23 sortudos também acertaram cinco dezenas, recebendo valores de R$ 73.311,94 até R$ 586.495,40.

Por outro lado, nenhum apostador recebeu o prêmio máximo da Mega Sena, que acumulou e atingiu o montante estimado de R$ 33 milhões para o próximo sorteio. Ele será realizado nesta sexta-feira (06).