Documentário anapolino sobre ditadura militar em Goiás será exibido gratuitamente

Filme revela como a mídia local resistiu e lutou pela liberdade de expressão, mesmo sob ameaça

Davi Galvão - 27 de março de 2025

Documentário mostra a resistência das mídias goianas ante a ditadura militar (Foto: Divulgação)

O filme documental “Censura, Uma História Sem Fim 2”, que mostra a censura nos meios de comunicação em Goiás durante a ditadura militar, será exibido no Cine Sibasolly, na Praça Bom Jesus, em Anápolis, gratuitamente. A sessão está marcada para esta sexta-feira (28), às 19h.

Com imagens inéditas, no cerne do documentário estão os depoimentos de figuras emblemáticas da comunicação goiana, como o historiador Itami Campos, os escritores Leda Selma, Luiz de Aquino e Miguel Jorge, e jornalistas como Laurenice Noleto Alves (a Nonô), Valterli Guedes, Ulisses Aesse e Renato Dias.

O filme revela como a mídia local resistiu e lutou pela liberdade de expressão, mesmo sob ameaça.

Idealizado e produzido pelo cineasta, jornalista e escritor, Edson Nunes, a média-metragem é uma continuação do curta homônimo, que mostrava o cenário anapolino durante o período histórico. o documentário “Censura – Uma História Sem Fim”.

A iniciativa foi contemplada pelo Fundo Municipal de Cultura de Anápolis, através da Lei Paulo Gustavo.

Além desta sessão, haverá outra exibição gratuita do filme, na Assembleia Legislativa de Goiás, em Goiânia, marcada para o dia 04 de abril, também às 19h.

