Cartão-postal de Anápolis passa por procedimento para evitar enchentes; entenda

Iniciativa visa suprir necessidades da região, que é uma das mais afetadas pelas chuvas fortes no município

Thiago Alonso - 04 de setembro de 2024

Obras fazem parte do Plano Municipal de Macrodrenagem Verde. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Quem passa pelo Parque da Juventude Onofre Quinan, na Vila Góis, tem se deparado com uma grande movimentação de maquinários atuando em obras estruturais neste que é um dos principais cartões-postais de Anápolis.

Esses procedimentos têm como objetivo remover sedimentos e resíduos acumulados ao longo do tempo, de forma que a capacidade de escoamento seja mais eficaz no local, conhecido como o Central Parque do município.

O projeto faz parte do Plano Municipal de Macrodrenagem Verde e deve revitalizar o espaço público, reduzindo os riscos de enchentes no parque e na Avenida Amazílio Lino — um dos maiores pontos de enchente do município há vários anos.

As obras se iniciaram após um grande acúmulo de resíduos como areia, argila, lodo e lixo descartado indevidamente, o que aumentou o risco de inundações em períodos de fortes chuvas.

A previsão é que, com o fim dos trabalhos, a qualidade do escoamento seja aperfeiçoada, impactando na redução de doenças associadas a águas paradas, assim como nas áreas comumente afetadas por enchentes.