Conheça o país mais rico do mundo (não são os EUA nem a China)

Apesar de não ser tão conhecido, local se destaca pelo PIB

Gabriella Pinheiro - 04 de setembro de 2024

(Foto: Dylan Leagh)

Nem Estados Unidos (EUA), China ou Rússia. Na verdade, o país mais rico do mundo não é nenhuma dessas potências mundiais e encontra-se na Europa.

Apesar de não ser tão conhecido como o Reino Unido, a França ou Alemanha, o local se destaca pelo grande Produto Interno Bruto (PIB). Trata-se de Luxemburgo.

Saiba mais lendo a matéria até o final.

Conheça o país mais rico do mundo (não são os EUA nem a China)

Conforme um relatório emitido pelo Global Finance, que comparou o PIB de todos os países do mundo, Luxemburgo aparece como sendo o mais rico em todo mundo em 2024.

Além dele, se destacam outras pequenas nações, como São Marino, Macau, Suíça, Singapura, Catar e Emirados Árabes Unidos.

Para se ter uma ideia, o PIB per capita da localidade é de 143.743 dólares – duas vezes maior do que se comparado ao Reino Unido, com PIB 58.880 libras.

Uma das explicações é a utilização de grande parte da riqueza adquirida para proporcionar melhor habitação, cuidados de saúde e educação dos cidadãos.

O país também é responsável por abrigar mais de 55 bancos diferentes, o que o tornou um importante centro bancário e financeiro em todo o mundo.

Em 2023, por exemplo, o local gerou US$ 31,6 milhões em exportações totais, liderando com produtos como ferro, automóveis e peças de veículos, turbinas a gás e plásticos adesivos.

Vale destacar que o Grão-Ducado do Luxemburgo fica localizado no Noroeste da Europa, que faz fronteira com a Bélgica, França e Alemanha.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!