Saiba como fazer pasta brilha alumínio para deixar suas panelas brilhando

Com apenas cinco ingredientes, suas vasilhas ficarão como novas

Ruan Monyel - 05 de setembro de 2024

Que dona de casa não gostaria de deixar as panelas sempre brilhando, não é mesmo? Pois saiba que é possível fazer um brilha alumínio caseiro gastando muito pouco.

Essa pastinha, feita de forma simples, deixa qualquer panela de alumínio como se estivesse nova, recuperando o brilho sem nenhum esforço.

Mesmo que à primeira vista possa parecer difícil fazê-la, poucos ingredientes são necessários e o produto final rende muito.

Conciliar as atividades domésticas com a rotina fora de casa é extremamente difícil, afinal, ambas as tarefas são diárias.

E um dos prazeres da vida adulta, além de deixar a casa organizada, é ter as panelas brilhando. Porém, isso exige muito tempo e esforço.

Mas relaxa, é possível deixar as panelas como novas utilizando apenas um brilha alumínio caseiro, que leva só cinco ingredientes e rende o mês inteiro.

A receitinha, compartilhada através de um perfil no Instagram (@lanedicasereceitas), vai ser a salvação das suas panelas.

Para fazer, em um recipiente, utilize um ralador para ralar meia barra de sabão glicerinado. Depois, adicione duas colheres de açúcar e misture.

Agora, coloque quatro colheres de limpa alumínio e 200 ml de água fervente à mistura e, então, leve ao fogo, mexendo bem até todos os ingredientes ficarem dissolvidos.

Depois, adicione uma colher de sal e misture até dissolver o produto completamente. Por fim, leve o brilha alumínio para um recipiente e deixe descansar por cerca de 4 horas.

E está prontinho para ser usado! Agora basta passar a bucha no produto e lavar normalmente suas panelas. O resultado é surpreendente. Veja o vídeo:

