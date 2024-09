Confira as mudanças no trânsito de Goiânia para desfile cívico no sábado (07)

Tradicional evento que comemora a Independência do Brasil será realizado na região Central da capital

Augusto Araújo - 06 de setembro de 2024

Desfile Cívico em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Neste sábado (07), Goiânia terá importantes mudanças no trânsito para a realização do tradicional Desfile Cívico, em comemoração à Independência do Brasil.

O evento vai iniciar a partir das 08h, na Avenida Tocantins, na região Central, com previsão de encerramento até às 12h.

Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), serão realizados os bloqueios totais das Avenidas Araguaia, Tocantins e Goiás com trafegabilidade para o BRT Norte/Sul (entre a Anhanguera e a Praça Cívica; da Prava Cívica até a Rua 4, além do bloqueio parcial da Avenida Araguaia).

As vias devem ser liberadas até 12h, exceto as avenidas Anhanguera e Tocantins. Com a intervenção, as três vias passarão a ter somente acesso local entre a Praça Cívica e a Rua 4.

O evento

Segundo a Prefeitura de Goiânia, a expectativa é de que cerca de 4 mil pessoas participam do desfile que conta com as tropas da Marinha, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Civil, Polícia Técnico Científica, Polícia Penal, além de representantes do Procon, Secretaria Municipal de Mobilidade e Bombeiro Civil.

Devido orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), as bandas de escolas estaduais e municipais não irão participar desta edição.

A decisão visa preservar a saúde dos alunos, em decorrência da piora na qualidade do ar causada pela baixa umidade e nas condições climáticas adversas.