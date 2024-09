Este é o tempo máximo que uma garrafa de água pode ficar guardada na geladeira

Por mais que seja uma prática comum nos lares brasileiros, é preciso se atentar

Magno Oliver - 06 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Youtube / Canal Rena Motta)

Atire a primeira embalagem vazia quem nunca teve o hábito de tomar um pouco de água e guardar a garrafa na geladeira sem repor o líquido.

Armazenar no eletrodoméstico é uma prática comum dos brasileiros para manter a bebida fresca, refrigerada e pronta para o consumo.

Mas e quando a gente deixa a garrafa de água por muito tempo na geladeira, será que pode acontecer algum problema? Quanto tempo podemos deixá-la armazenada lá?

Em entrevista ao Conselho Federal de Química, o engenheiro de Alimentos e Técnico em Bioquímica responsável pela gestão da qualidade e meio ambiente, Fabrício Miguel Farinassi, revelou que existem fatores a serem observados.

“A validade da água está muito atrelada ao fato de que as embalagens têm, sim, a capacidade de preservar. Mas não são necessariamente uma barreira 100% eficaz”, explica.

De acordo com Fabrício, o ponto ideal é saber como e onde essa garrafa estava armazenada, as condições, a estrutura física e as condições de temperatura.

“Mesmo dentro da validade, se a garrafa não estiver corretamente armazenada, a água pode estar comprometida. Mas, se ela estiver bem armazenada e passar do prazo de validade, certamente não haverá problema com essa água para a saúde, apenas alterações sensoriais”, aponta o especialista.

“A água mineral natural não tem validade. Na natureza tem águas que são seculares e algumas até milenares. Não temos como precisar o tempo que ela está armazenada nos poços. Ela fica lá guardada e protegida até ser encontrada e explorada”, completa.

O engenheiro ainda explica que na água sem gás, por exemplo, a validade vista nas prateleiras dos mercados está relacionada às mudanças organolépticas e sensoriais, como odor e sabor.

Então, o melhor é se atentar as condições do líquido esquecido na geladeira antes de consumí-lo.

