Gabriella Pinheiro - 04 de setembro de 2024

(Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias)

Seja para comer no café da manhã junto ao pão ou no almoço, os ovos são uma opção presente em boa parte das refeições dos brasileiros e se destacam pela versatilidade. No entanto, você sabia que há um tempo máximo que eles podem ficar armazenados na geladeira? Pois é.

A depender do período o produto pode acabar estragando, mesmo com as temperaturas baixas. Saiba qual é o tempo limite lendo a matéria até o final.

Este é o tempo máximo que os ovos podem ficar armazenados na geladeira

É comum que muitas geladeiras tenham um espaço exclusivos para colocar ovos, sendo normalmente encontrados na parte da porta do eletrodoméstico.

Apesar disso, o local não é o mais indicado, uma vez que o aparelho é mais expostos a variações de temperatura interna, que acontecem toda vez que você abre ou fecha.

Por isso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) recomenda que os consumidores os coloquem no local mais frio da geladeira para não ultrapassar a marca dos 4 °C.

No caso dos ovos crus, o prazo de validade é de cerca de 5 semanas, conforme detalhado pelo USDA.

“O prazo de validade costuma vencer nesse período de tempo, mas os ovos podem ser usados ​​sem problemas. Sempre compre os ovos antes do prazo de validade indicado na caixa “, diz a agência.

Já para os ovos cozidos, o máximo recomendado pela USDA é de uma semana.

