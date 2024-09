Goianésia Rodeio Festival está chegando com shows gratuitos de Jorge e Mateus e Ana Castela

Evento também conta com opções de camarote a R$ 100

Davi Galvão - 06 de setembro de 2024

Ana Castela e Jorge e Matheus são algumas das atrações confirmadas para o evento. (Foto: Reprodução)

Já na próxima quinta-feira (12), Goianésia será palco da segunda edição do Goianésia Rodeio Festival (GRF), que além do tradicional rodeio, também contará com grandes atrações, como Jorge e Mateus, Ana Castela e Luan Pereira e vários outros, com a programação se estendendo até o sábado (14).

A festa irá ocorrer no Parque da Lagoa e terá entrada gratuita ao público, contando ainda com opções de camarote a partir de R$ 100 para quem quiser um maior conforto, com as vendas através do site Ingressos SA.

Os que optarem por essa última opção terão aceso ao Palco Sumiu Uai com shows exclusivos que, dentre as atrações confirmadas, estão VH & Alexandre e Vinicius Cavalcante, DJ Tubas e Rooftime, MC Jacaré, Douth e Gringo Uai.

Com relação à programação normal, os rodeios ocorrerão durante todos os dias de festa, sendo que a dupla Jorge e Mateus é quem estreia nos palcos, no dia 12.

Já no dia seguinte, a parte artística da noite fica com Ana Castela e, para fechar, no dia 14, Luan Pereira é quem toma conta dos palcos.