Ford Tudor a Lamborghini: evento automobilístico gratuito desembarca em Goiânia

Exposição conta com entrada gratuita e participação de especialistas

Thiago Alonso - 24 de abril de 2025

Carros de luxo serão expostos. (Foto: Divulgação/Bruno de Carros Motos)

Os fãs do automobilismo — em especial, os esportivos — tem muito o que comemorar, com a primeira edição do Encontro de Superesportivos chegando a Goiânia neste sábado (26).

A exposição, que conta com entrada gratuita, deve trazer alguns dos nomes mais icônicos do mundo dos veículos, apresentando modelos como a Ferrari 458 Itália, Lamborghini Huracán, BMW M3 e o Ford Tudor – este último, com mais de 100 anos de idade.

Com horário marcado das 9h às 14h, o palco escolhido para realização do evento foi a Central de Decorados Enec, localizada na Avenida 136, no Setor Marista, região Sul da cidade.

Dentre outros carros exibidos estão clássicos de tirar o fôlego como o Audi RS6 Avant, Dodge Challenger Hellcat Jailbreak, Porsche 911 Carrera 4S, Porsche 718 Cayman GT4, BMW M2351 e Mercedes Benz GT63S.

Durante todo o evento, especialistas no mundo da estética automotiva também estarão presentes, tirando dúvidas e dando dicas especiais sobre os mais variados modelos, incluindo o Toyota GR Corolla, Competition, Corvette C8 Stingray, Nissan 370Z e a Porsche 911 GT3 RS.

