Polícia Civil do DF publica edital para novo concurso público com mais de 700 vagas

Oportunidade são para diferentes cargos e oferecem salários de até R$ 11 mil

Davi Galvão - 06 de setembro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Foi divulgado na quinta-feira (05) o edital do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que oferta 740 vagas para a área administrativa, com salários que chegam a R$ 11.454,21.

As oportunidades são para o cargo de gestor – sendo 60 para início imediato e 180 para formação de cadastro de reserva – e analista – 260 para início imediato e 480 para formação de cadastro reserva.

As inscrições serão abertas no dia 24 de outubro, se estendendo até 11 de novembro, e podem ser feitas através da banca organizadora, que será o Cebraspe.

Para se inscrever, será exigido o diploma de curso superior para o cargo de gestor. Já aos interessados na posição de analista, é necessário ter concluído o ensino médio.

No caso das oportunidades para gestor, o custo da inscrição será de R$ 98,31 e R$ 75,02 para analista.

Os candidatos para ambos os cargos terão de passar por provas objetivas e discursivas, ambas com duração de 4 horas e 30 minutos. Os interessados na vaga de gestor farão o exame no dia 12 de janeiro de 2025, já o certame para os analistas será no dia 19 do mesmo mês.

Mais informações estão disponíveis no edital.