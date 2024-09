6 profissões que os brasileiros são acima da média e dão de 10 a 0 em outros países

Quando você achar que a sua profissão não é valorizada, lembre-se que lá fora os gringos imploram para ter um profissional da sua área lá

Magno Oliver - 08 de setembro de 2024

(Foto:Pexels/ Rene Asmussen)

Que o Brasil é um celeiro de profissões com bons profissionais, isso todo mundo já sabe, não é mesmo? Isso porque nos destacamos em várias áreas, superando até a média de outros países.

Isso acontece por conta do combo brazuca de talento natural, adaptabilidade e criatividade. Em diversas áreas, os profissionais brasileiros conseguem se sobressair e fazer a diferença, seja no próprio país ou no exterior.

Assim, uma trend no TikTok bombou essa semana e trouxe alguns depoimentos reunindo as profissões que os brasileiros são melhores que os gringos em vários quesitos.

1. Jogadores de futebol

O Brasil não é mundialmente conhecido como o país do futebol à toa. Nosso país exporta o tempo todo novos talentos do esporte para diversos clubes do mundo inteiro. Assim, os nativos brazucas têm talento natural e paixão pelo futebol, combos que resultam em uma habilidade acima da média nesse esporte.

2. Profissionais da saúde

O Brasil é considerado um dos países com profissionais da área da saúde mais qualificados e com um diferencial enorme: foco em atendimento humanizado. Tanto médicos quanto enfermeiros e demais profissionais da área são muito requisitados fora das nossas fronteiras.

3. Manicures/ designers de unhas/ podólogas

As profissionais que dão um trato nas mãos e pés colocam qualquer gringa no chinelo. O serviço de manicure, por exemplo, gerenciado por brasileiras no exterior, é um dos mais rentáveis e requisitados lá fora.

4. Barbeiros

No cuidado com a beleza e a estética, os barbeiros brasileiros também fazem sucesso lá fora. São muito conhecidos por entregarem um serviço de muita qualidade, atendimento humanizado e finalizações caprichadas nos cortes. Serviço para gringo nenhum botar defeito.

5. Tatuadores

A arte corporal está bem representada e valorizada lá fora. E quem leva o prêmio de melhor trabalho entregue são os brasileiros.

Profissionais da tatuagem e demais artes corporais são destaque mundo afora. Assim, tatuadores do Brasil são os mais requisitados para trabalhos corporais fora do país em que moram pela qualidade entregue e bom atendimento.

6. Cozinheiros/ garçons e chefs de cozinha

Por fim, A mistura de influências culinárias e a capacidade de inovar fazem dos chefs brasileiros referência em gastronomia. Não só eles como o bom atendimento e acolhimento dos garçons e cozinheiros fazem um sucesso à parte.

Os profissionais brasileiros da área da cozinha são bastante requisitados para atuação na gringa e com boas remunerações. O tempero brasileiro caiu no gosto dos estrangeiros.

