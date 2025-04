Como deixar o banheiro de casa limpinho em apenas 5 minutos

Tutorial de diarista especializada em fast faxinas bombou nas redes sociais

Magno Oliver - 13 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/YouTube/ captura de tela)

Uma diarista especializada em um novo tipo de faxina em banheiros viralizou no Tik Tok e o tutorial virou o queridinho dos internautas. É a chamada fast faxina.

A trend ensina como deixar o banheiro de casa limpinho montando um kit limpeza rápido e que funciona em menos de cinco minutos.

Como deixar o banheiro de casa limpinho em apenas 5 minutos

Itens que você vai precisar ter em mãos

– Borrifador;

– Desinfetante multiuso;

– Detergente neutro;

– Escova de vaso sanitário;

– Pano de microfibra ou papel toalha;

– Esponja com lado macio;

– Luvas de limpeza (opcional).

Como fazer a limpeza rápida

O kit limpeza vai te ajudar a higienizar o banheiro por etapas. Primeiro, borrife o desinfetante dentro do vaso, na tampa e nas bordas externas.

Em seguida, espere o produto agir por 1 minuto. Nesse intervalinho, use a escova para esfregar por dentro e dê a descarga ao final. Jogue água em todo o vaso para finalizar.

A segunda etapa é na pia e na bancada, você vai aplicar um pouco de detergente nelas e passar a esponja em todas as áreas. Feito isso, finalize com um pano seco ou um papel toalha para remover os respingos de pasta de dente, sabão e marcas de mãos.

A terceira etapa é para deixar o espelho brilhando. Borrife um pouco de limpa-vidros no espelho e limpe com papel toalha, folhas de papel higiênico ou pano seco. Desse modo, o espelho vai ficar limpinho e sem manchas de sujeira ou sinal de embaçado.

A quarta etapa é a limpeza do boxe. Use o limpa vidros no boxe do banheiro, esfregue com o lado macio da esponja e remova tudo com um pano limpo. Se preferir, pode jogar água para finalizar e depois secar com o pano.

Em caso de vidro muito embaçado, faça uma mistura de água morna e vinagre.

O gran finale

Assim, seguimos para a quinta e última etapa, a limpeza do chão. Borrife um pouco de desinfetante e passe um pano úmido para remover respingos e sujeiras leves. O foco aqui é manter o ambiente seco e seguro.

Se quiser dar um ar ainda mais agradável ao ambiente, finalize com um aromatizador ou algumas gotas de óleo essencial no ralo.

Fazendo isso, a sensação de limpeza vai durar por mais tempo.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!