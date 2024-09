Câmeras flagram criminosos executando vítima em frente a distribuidora de Goiânia

Suspeitos já tinham passagem pela polícia e foram encontrados na rua praticando novos delitos

Davi Galvão - 08 de setembro de 2024

Vítima foi morta nas proximidades de uma distribuidora de bebidas. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu, neste sábado (07), três indivíduos envolvidos em um homicídio ocorrido no Setor Cândida de Morais, região Noroeste de Goiânia.

O crime aconteceu próximo a uma distribuidora de bebidas. Através das câmeras de vigilância do local, é possível ver os autores chegando, de moto, próximos a outro jovem e então efetuando os disparos.

Mesmo quando a vítima já está ao chão, um dos agressores, de capacete, efetua novos disparos contra o corpo caído.

Após a execução, o atirador aparece caminhando com aparente tranquilidade de volta a motocicleta, onde evade do local, junto ao comparsa.

Conforme a Polícia Militar (PM), em um esforço que contou com o apoio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC) e equipes da ROTAM, os três indivíduos envolvidos no crime, de 28, 30 e 39 anos foram localizados, no Setor Finsocial, na capital.

Vale ressaltar que todos os envolvidos possuem uma extensa ficha criminal e, conforme a corporação, foram encontrados na rua, praticando novos delitos. Os suspeitos seguem detidos e permanecem à disposição do Poder Judiciário.