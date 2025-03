Ranking das cidades com maior intensidade empresarial de Goiás

Goiânia subiu dois números e está na 11ª posição no ranking nacional de intensidade empresarial, de acordo com o estudo de Gestão do Território, divulgado nesta quarta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A capital ocupou a primeira posição quando comparada aos demais municípios do estado.

Quanto maior esse indicador, maior é a capacidade de articulação das empresas locais com outros territórios e o poder de coordenar recursos distribuídos em diferentes regiões. Por isso, o índice de intensidade empresarial é calculado a partir do número de sedes e filiais de empresas multilocalizadas, ou seja, que operam em mais de um município.

O levantamento também analisou os principais vínculos empresariais de Goiânia, com o top 3 sendo São Paulo (1.206 ligações), Brasília (1.157) e Aparecida de Goiânia (804).

Considerando as demais cidades do estado, em segundo lugar está Aparecida, na 59ª colocação nacional e, em seguida, Anápolis, ocupando a posição de número 84 frente ao ranking nacional.

Vale destacar que, apesar de liderar entre os municípios goianos, Goiânia não teve o maior crescimento em intensidade empresarial entre 2011 e 2021, sendo que Valparaíso de Goiás (89,7%) e Senador Canedo (63,7%) apresentaram os avanços mais expressivos no período.

Confira a lista completa dos 10 municípios goianos mais bem avaliados no ranking de intensidade empresarial

1º Goiânia

2º Aparecida de Goiânia

3º Anápolis

4º Rio Verde

5º Itumbiara

6º Catalão

7º Jataí

8º Valparaíso de Goiás

9º Luziânia

10º Senador Canedo