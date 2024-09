6 ciclos que uma mulher precisa encerrar antes de conseguir encontrar um novo amor

Colocar um ponto final nesses casos antigos também ajuda a se reconectar com quem você realmente é, suas necessidades e seus desejos. Basta começar!

Magno Oliver - 09 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Sam Lion/Pexels)

Antes de encontrar um novo amor, é essencial que a mulher encerre ciclos antigos que possam impedir um novo relacionamento saudável e duradouro.

Normalmente, eles estão relacionados a experiências passadas, medos e padrões de comportamentos que, se não resolvidos, podem prejudicar novas conexões amorosas. Tudo depende de como você lida com seus medos.

1. Dependência emocional

É preciso focar em si amar em primeiro lugar para se livrar desse mal do século. Assim, romper com a necessidade de aprovação e validação da outra pessoa fortalece a autoestima e a independência. Se for para embarcar em um novo amor, que seja se amando em primeiro lugar.

2. Fazer comparações com antigos amores

Nada de ficar remoendo o passado e as histórias ruins que ficaram para trás. Dessa forma, o melhor é buscar olhar para frente e parar de comparar novos pretendentes com antigos amores. Isso é necessário para enxergar o outro como único. Entenda que um novo amor não será igual ao antigo.

3. Encerre o ciclo da autossabotagem

Para embarcar em um novo amor, a autossabotagem não embarca nessa viagem com você. Por isso, encerrar ciclos ajuda a evitar comportamentos que possam destruir um novo relacionamento. Confie em você e abrace a nova oportunidade para amar verdadeiramente.

4. Acabe com o medo da rejeição

Medo de rejeição é algo muito comum na vida de uma pessoa, mas para entrar de vez em um relacionamento, isso precisa ser superado. Desse modo, deixar para trás o medo de ser rejeitada por alguém é crucial para se abrir a novas possibilidades de amor. Entenda que nem todo mundo vai agradar a geral e está tudo bem.

5. Ter forte resistência ao perdão

Errar é humano e, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer com qualquer pessoa. Por isso, perdoar a si mesma e aos outros é necessário demais para começar um novo ciclo amoroso sem bagagens emocionais. É bom se desprender de pensamentos que envolvem essa questão. Liberte-se!

6. O medo de se machucar

Por fim, um vilão terrível que impede muita gente de se desprender de ciclos ruins. Encerrar o ciclo do medo de sofrer novamente é essencial para se entregar a um novo relacionamento. Todo mundo vai se machucar um dia, a diferença é como e o quanto isso vai te afetar.

