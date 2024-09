Jovem é morto após ir até a casa da ex para fazer ameaças: “mato você e o novo namorado”

Ele foi recebido pelo atual companheiro da mulher, que o atacou de prontidão e depois deixou a cena

Thiago Alonso - 09 de setembro de 2024

Jovem foi esfaqueado na rua. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 26 anos, foi esfaqueado até a morte após se envolver em uma confusão por não aceitar o término de um relacionamento. O caso ocorreu por volta das 00h30 desta segunda-feira (09), em Goiânia.

A vítima, que estava bastante alterada no momento do crime, chegou à residência da ex-companheira já batendo no portão e afirmando que iria “matar ela e o novo namorado”.

Contudo, logo na entrada, foi surpreendido pelo atual companheiro, que o atacou com uma faca de cozinha, o golpeando até a morte.

Após o ataque, o suspeito fugiu levando a arma do crime e abandonando a vítima no chão, no meio da rua.

Logo, a Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, solicitou o apoio da Polícia Civil (PC), que realizou as diligências preliminares.

Em conversa com testemunhas, incluindo o pai da jovem, as autoridades descobriram que a vítima havia terminado o relacionamento há pouco tempo e, por isso, estava furiosa.

Vizinhos afirmaram que, enquanto casal, a ex-companheira já havia sido agredida, além de se envolver em frequentes confusões com o jovem.

A namorada, por sua vez, precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) após se ferir durante a discussão.

Agora, o caso será encaminhado às autoridades competentes para as devidas investigações.