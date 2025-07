Descubra quais são os maiores shoppings de Goiânia

Eles se tornaram ambientes de encontro, convivência, lazer e até expressão cultural

Anna Júlia Steckelberg - 05 de julho de 2025

Flamboyant Shopping, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Shopping Flamboyant)

Se tem uma coisa que os goianienses sabem fazer bem é aproveitar o tempo livre com estilo. E quando o clima do Cerrado convida para um passeio em família, uma volta com os amigos ou até um encontro mais casual, os shoppings da capital se tornam protagonistas.

Longe de serem apenas centros de compras, esses espaços evoluíram para verdadeiros pontos de lazer e convivência, com opções gastronômicas, cinemas, eventos culturais e ambientes climatizados, tudo reunido em um só lugar.

Mas você já parou para pensar quais são os maiores shoppings de Goiânia?

Seja pela grandiosidade da estrutura, pela variedade de lojas ou pelo impacto econômico e cultural que promovem, alguns empreendimentos se destacam como verdadeiros gigantes da cidade.

A seguir, apresentamos os principais nomes do setor, todos em pleno funcionamento, com números impressionantes e histórias que ajudam a entender por que esses locais se tornaram destinos indispensáveis.

Passeio das Águas Shopping: o maior de todos

Inaugurado em 2013, o Passeio das Águas Shopping é o maior da capital, e um dos maiores do Brasil. Com 78 mil m² de área bruta locável, ele impressiona não só pelo tamanho, mas também pelo projeto arquitetônico sustentável.

A estrutura abrange mais de 250 mil m² no total, incorporando elementos naturais e soluções ecológicas. Localizado na Perimetral Norte, o shopping possui capacidade para 4 mil veículos e oferece uma experiência completa de compras, lazer e gastronomia.

Shopping Flamboyant

Ícone do varejo goiano desde 1981, o Shopping Flamboyant é sinônimo de elegância e inovação. Com 62 mil m² de área locável, ele também é referência em eventos culturais e de moda, como o Flamboyant In Concert e o Vogue Fashion’s Night Out.

Localizado no Jardim Goiás, o espaço possui 3.200 vagas de estacionamento e abriga grandes marcas, sendo ponto obrigatório para quem busca sofisticação em Goiânia.

Shopping Estação Goiânia

Com 50 mil m² de ABL, o Estação Goiânia é ideal para quem valoriza acessibilidade e variedade. Inaugurado em 2007, oferece estrutura ampla, com 1.105 vagas de estacionamento e um estilo armazém que facilita a circulação.

O mix inclui lojas de roupas, serviços para pets, academia e lotérica, tudo isso a poucos minutos do centro da cidade.

Goiânia Shopping

Situado em frente ao Parque Vaca Brava, um dos principais cartões-postais da cidade, o Goiânia Shopping alia natureza à conveniência urbana.

Inaugurado em 1995, tem 35 mil m² de ABL e conta com 1.634 vagas de estacionamento.

Seu destaque está no equilíbrio entre grandes marcas do varejo, como Renner e Riachuelo, e um ambiente acolhedor.

Mega Moda Shopping

Referência no setor atacadista, o Mega Moda Shopping, no Setor Norte Ferroviário, tem 34 mil m² de ABL e abriga mais de 1.200 lojas.

Inaugurado em 2011, o shopping investe pesado em infraestrutura com espaço para 60 ônibus e 700 carros, praça de eventos e ambiente climatizado, sendo o principal polo de moda da cidade para revendedores e lojistas.

Shopping Cerrado

Um dos mais novos da capital, o Shopping Cerrado, inaugurado em 2016, oferece 28 mil m² de área locável e 2.094 vagas de estacionamento.

Com mais de 140 lojas, seu diferencial é a acessibilidade e o fácil acesso, tornando-se uma opção prática e moderna para quem busca comodidade e entretenimento em um só lugar.

