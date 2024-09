6 itens que não podem ser colocados na máquina de lavar e muita gente insiste

Mesmo com as orientações de cuidado e higiene, as pessoas teimam em colocar itens que são prejudiciais para a utilitária

Magno Oliver - 10 de setembro de 2024

Roupas na máquina de lavar. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

É inegável que a máquina de lavar se tornou um utilitário doméstico que trouxe praticidade e muita facilidade para o cotidiano dos lares brasileiros.

Assim, por ser um item muito eficaz de limpeza e higienização, muita gente acha que pode colocar qualquer coisa dentro do eletrodoméstico. O que não é verdade.

Dessa forma, existem peças que prejudicam o funcionamento e até diminuem a vida útil da máquina de lavar.

1. Utensílios para pets

Utensílios e utilitários para pets devem ficar longe das máquinas de lavar. Assim, coleiras, mordedores, vestuários e itens em geral precisam ser lavados todos à mão.

2. Tênis

Muita gente não segue a recomendação do fabricante e coloca os tênis para lavar na máquina de lavar. Assim, alguns modelos levam nas suas etiquetas as indicações de como devem ser higienizados. O indicado é usar uma pequena escovinha de cerdas macias e sabão neutro.

3. Sutiãs com aro

Atenção, mulheres, os sutiãs com aro podem se deformar e até mesmo perder o suporte quando submetidos à lavagem na máquina. Assim, o mais indicado é fazer a limpeza de forma manual mesmo, ali no tanque, para garantir sua durabilidade e não estragar o tecido.

4. Blazers e ternos

Esses itens precisam de uma higienização e cuidados bem especiais. Assim, ao mergulhar um terno na máquina de lavar, corre-se o risco de danificar sua estrutura e comprometer o caimento da roupa. O mais indicado é a lavagem à seco para manter a elegância intacta e o bolso sem prejuízo.

5. Tapetes

Esse consegue prejudicar a vida útil da máquina e muita gente nem imagina. Estamos falando dos modelos grossos que ficam na sala de estar, por exemplo. A higienização deles deve ser feita à mão, usando água, sabão e vassoura para remover a sujeira mais profunda.

6. Pelúcias e travesseiros

Por fim, as pelúcias possuem um tecido muito frágil que pode se romper em um ciclo de lavagem na máquina. O mesmo acontece com o travesseiro, pois a espuma interna do item acaba se destruindo com a força da máquina. Assim, o indicado é optar por um ciclo mais delicado de limpeza ou mesmo lavar as peças à mão, colocando para secar na sombra.

