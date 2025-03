Truque dos grandes hotéis para manter as toalhas limpinhas e cheirosas

Usando ingredientes acessíveis que você provavelmente já tem em casa, você deixa as peças como novas

Ruan Monyel - 30 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@danyfelix511)

Manter as toalhas limpinhas, macias e com um perfume agradável é um verdadeiro desafio em casa.

Com o uso constante, as fibras do tecido acumulam suor, resíduos de sabonete e umidade, que acabam deixando as toalhas com aspecto encardido, áspero e com mau cheiro.

Mas o que pouca gente sabe é que os grandes hotéis utilizam um truque simples e extremamente eficaz para conservar as toalhas limpinhas como se fossem novas.

E o melhor de tudo: com ingredientes acessíveis que você provavelmente já tem em casa. Ficou curioso? Leia e veja como fazer.

Essa técnica poderosa combina produtos que atuam diretamente na remoção da sujeira profunda, neutralizam odores e ainda devolvem a maciez ao tecido.

Para fazer a misturinha, adicione 1 copo americano de sabão em pó em 1 litro de água quente, e misture até que o sabão se dissolva completamente.

E então, adicione 500 ml de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, mexa bem e reserve a solução em uma embalagem com tampa.

O sabão em pó faz a limpeza profunda das fibras, o detergente potencializa a retirada de gordura, e o bicarbonato atua como desodorizador.

Com a mistura pronta, sempre que quiser deixar as toalhas limpinhas adicione 1 xícara da solução caseira diretamente na máquina de lavar.

Esse truque é ideal para ser feito quinzenalmente ou sempre que as toalhas começarem a apresentar cheiro forte ou aspecto encardido.

Com essa dica, você trará o padrão dos grandes hotéis para dentro da sua casa e garantirá que suas toalhas estejam sempre limpas e cheirosas. Veja o vídeo:

