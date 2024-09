Banco do Brasil emite comunicado oficial para quem tem conta-corrente ou poupança

Nova modalidade de golpe tem feito diversas vítimas e clientes devem ficar atentos

Gabriella Pinheiro - 10 de setembro de 2024

Agência do Banco do Brasil. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Banco do Brasil emitiu um comunicado importante para aqueles clientes que possuem conta-corrente ou poupança na instituição financeira.

Isso porque uma nova modalidade de golpe tem surgido e feito muitas vítimas que são clientes do banco. Saiba como funciona lendo a matéria até o final.

Os softwares de acesso remoto são ferramentas que permitem resolver problemas nos computadores à distância e são eles que os golpistas utilizam para colocar em prática os atos criminosos.

Normalmente, os golpes começam com uma ligação telefônica, em que o golpista se apresenta como sendo um funcionário de um banco, no caso do Banco do Brasil, e afirma que há uma movimentação suspeita na conta da vítima.

Em seguida, ele afirma que é necessário fazer uma atualização de segurança. Assim, por meio de uma conversa convincente e técnicas de engenharia social, o golpista consegue persuadir a vítima a instalar um software de acesso remoto.

Quando instalado, o software permite que o golpista controle o computador da vítima e obtenha informações confidenciais, incluindo códigos de autenticação, senhas e transações bancárias.

Para evitar cair em golpes, é preciso se atentar em alguns passos, como: ligações inesperadas, solicitações de instalação de software, pressão para agir rápido, links suspeitos e pedidos de informações pessoais.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!