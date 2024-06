Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Aqueles que tem costume de pegar transporte devem ficar em alerta com isso

Gabriella Pinheiro - 21 de junho de 2024

Imagem ilustrativa de avião em deslocamento. (Foto: Reprodução)

Quem tem costume de andar de avião com frequência no Brasil pode até recorrer ao transporte com certo costume, mas, ainda sim, deve desconhecer alguns dos direitos que trafegar na aeronave oferece.

A explicação foi ofertada pela advogada Beatriz Brigatto, por meio de um vídeo publicado por ela nas redes sociais.

Saiba mais sobre o assunto lendo a matéria até o final.

Se você é uma pessoa que tem o costume de andar de avião com uma certa frequência, saiba que você é detentora de uma série de direitos.

Um deles, por exemplo, diz respeito ao tempo de espera quanto ao atraso de voos.

Segundo a advogada, em caso de mais de 1 hora de atraso, o cliente tem direito a internet e ligações gratuitas.

Já no caso dos voos que atrasarem mais de 2 horas, as pessoas já ganham direito a alimentação custeada pela companhia aérea.

Se o atraso for de 4 horas e pela noite, a pessoa tem direito a transporte, alimentação e hospedagem. Tudo isso, de acordo com ela, pagos pela companhia.

No caso daqueles que cancelaram e sofreram overbooking, a pessoa precisa procurar o guichê da companhia aérea para pedir uma declaração de contingência, para facilitar o pedido de indenização.

De acordo com Beatriz, a devolução de todo o dinheiro deve ser feito em 7 dias, incluindo as taxas. Por isso, se você costuma andar de avião, fique por dentro disso!

Veja o vídeo:

