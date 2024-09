Dois novos vereadores assumem mandatos na Câmara de Goiânia

Eles assumem as vagas de Igor Franco e Guilherme Graus

Pedro Hara - 10 de setembro de 2024

Telêmaco Borges e Marcos Antônio. (Foto: Reprodução/YouTube)

A Câmara de Goiânia tem dois novos vereadores: Telêmaco Borges (Novo) e Marcos Antônio (PDT) assumiram as vagas de Igor Franco (MDB) e Guilherme Graus (PDT), respectivamente.

No caso do pedetista, ele é o segundo suplente de Juarez Lopes (PDT), que se licenciou do cargo no mês de julho por um período superior a 120 dias, deixando a cadeira para Graus.

Telêmaco é o primeiro suplente do PROS e assumiu a vaga de Igor Franco, eleito pela mesma sigla em 2020, mas que migrou para o MDB após o período da janela partidária.

Em 2020, Telêmaco recebeu 2.888 votos, enquanto Marcos Antônio teve 672.