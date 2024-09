6 mentiras que todo mundo ao menos uma vez na vida já acreditou

O mundo está cheio de mitos que às vezes acreditamos sem ao menos perguntar o porquê

Pedro Ribeiro - 11 de setembro de 2024

Imagem mostra incidência de raio em céu fechado. (Foto: Divulgação/Equatorial)

Muito provavelmente, você cresceu escutando várias crendices que aceitou como verdade.

No entanto, muitas dessas crenças não passam de mentiras!

Pois é, o mundo está cheio de mitos que, normalmente, as pessoas mais velhas costumam afirmar que realmente são verdadeiros.

1. Raspar o cabelo faz com que ele cresça mais grosso

Para começar, talvez uma das maiores mentiras contadas.

Ao contrário do que muita gente acredita, raspar o cabelo não muda a cor, nem altera o crescimento ou a espessura, isso de acordo com especialistas sobre o tema.

Na verdade, quando você raspa, o cabelo fica com uma ponta mais reta, e por isso, ele parece mais grosso quando cresce.

2. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar

Ainda em 2003, a NASA falou a verdade sobre essa lenda.

A Agência Espacial Americana afirmou que, além dos relâmpagos caírem no mesmo lugar mais de uma vez, isso acontece um terço das vezes.

3. Você vai passar mal se comer e entrar na água

Uma das mentiras que você mais deve ter escutado quando era criança.

Depois de comer, quer ir pra piscina, mas seus pais ou avós não deixavam, afirmando que você iria passar mal ou ter câimbras.

Apesar do seu corpo realmente precisar de um pouco mais de sangue para fazer a digestão, isso não é suficiente para te fazer passar mal.

4. Açúcar deixa as crianças agitadas

Você também já deve ter escutado isso, não é mesmo?

Normalmente, muitos pais evitam dar açúcar para os filhos com receio de que eles fiquem agitados e hiperativos, mas isso é mais uma mentira.

De acordo com estudo publicado no Journal of the American Medical Association, o açúcar na dieta das crianças não afeta em nada o seu comportamento.

5. Colocar sal na água faz com que ela ferva mais rápido

Para dizer bem a verdade, colocar sal à água faz o contrário!

Pois é, o sal aumenta a temperatura que a água ferve.

Isso acontece por causa de um fenômeno chamado “elevação do ponto de ebulição”. Ou seja, com sal, a água demora um pouco mais para atingir a fervura.

A diferença, porém, é muito pequena, especialmente se a quantidade de sal for pouca.

6. Sair de casa com o cabelo molhado vai te deixar doente

Para fechar a nossa lista de mentiras que você ouviu ao longo da vida, sair de casa com o cabelo molhado não causa doenças, como resfriados ou gripes.

A verdade é que essas doenças respiratórias são causadas por vírus e bactérias.

No entanto, se você sair com o cabelo molhado em um clima frio, seu corpo pode ter mais dificuldade para se manter aquecido, o que pode enfraquecer temporariamente o sistema imunológico, deixando ele um pouco mais vulnerável a infecções.

O que realmente causa doenças é a exposição a germes e a baixa imunidade.

