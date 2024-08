Conheça a planta que suga o açúcar do sangue e ajuda na memória

Natural da região do Mediterrâneo, ela é cultivada em diversas partes do mundo e é fácil de ser encontrada

Gabriella Pinheiro - 30 de agosto de 2024

(Foto: Freepik)

Sugar o açúcar do sangue e ajudar na memória. Essas são algumas das várias propriedades contidas em uma planta, que é reconhecida mundialmente pelas propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e antissépticas. Trata-se da sálvia.

Natural da região do Mediterrâneo, ela é cultivada em diversas partes do mundo e é fácil de ser encontrada. Saiba mais sobre lendo a matéria até o final.

Conforme um estudo publicado no British Journal of Nutrition, o chá de sálvia pode ter um efeito semelhante a um medicamento utilizado para diabetes, o metformina, reduzindo assim os níveis de glicose.

Além disso, ele também contém propriedades que podem controlar os níveis de açúcar no sangue.

Alguns estudos, como o ensaio clínico publicado na revista Nutrients, atestam que a planta é capaz de melhorar a memória e servir como uma terapia complementar.

No total, os participantes da pesquisa que ingeriram 600 mg de extrato de sálvia diariamente tiveram melhoras significativas na memória.

De acordo com um artigo da Universidade de Salamanca, as propriedades antioxidantes da sálvia também ajudam a combater o estresse oxidativo no corpo humano.

Ela também é usada para resolver problemas digestivos, ajudando a melhorar a saúde bucal.

