Goiana pede indenização de R$ 1 milhão para Deolane, Virginia e Carlinhos Maia após prejuízos em jogos de azar

Mulher alega ter perdido R$ 350 mil em apenas quatro dias

Gabriella Pinheiro - 11 de setembro de 2024

Deolane, Carlinhos Maia e Virginia. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Após perder R$ 350 mil em apenas quatro dias apostando em jogos de azar, uma goiana, que não teve a identidade revelada, entrou com um processo judicial contra os influenciadores Carlinhos Maia, Deolane Bezerra e Virgínia Fonseca, pedindo uma indenização de R$ 1,1 milhão por danos materiais e morais.

Em entrevista à TV Anhanguera, ela afirma que começou a jogar nas plataformas na madrugada de setembro de 2023, momento em que estava de férias do trabalho, após as celebridades divulgarem nas redes sociais ganhos altos apostando valores baixos.

Mas, em vez de expandir os lucros, a goiana revela que passou a perder dinheiro e, com isso, apostou em valores ainda mais altos para tentar recuperar o que havia perdido, gerando ainda mais prejuízos.

Só em quatro dias, segundo ela, a perda foi de R$ 350 mil. Toda a quantia era proveniente de uma herança deixada pelo pai dela.

“Eu me deparei com as postagens dos stories deles divulgando e incentivando a jogar na plataforma. Eles divulgam que apostam R$ 50 e ganham R$ 5 mil, para iludir as pessoas. Foi onde eu entrei e fui só perdendo. Tentei restituir e acabou indo toda a herança do meu pai”, disse.

Os impactos dos jogos não foram apenas financeiros. Desde o ocorrido, ela afirma que vem tendo dificuldades para dormir e se sente culpada por ter apostado.

“É uma ilusão. Não é porque você é viciado em jogo, não é isso. Você entra para tentar resgatar o que você perdeu e acaba que vai tudo embora. Acabou destruindo a vida da minha família inteira. Tem um ano que eu não durmo, não tenho paz pelo erro que eu cometi”, afirmou.

No momento, o processo está na fase inicial e aguarda deferimento da justiça gratuita e a intimação dos envolvidos para apresentação das respectivas defesas. Em 13 de agosto deste ano, a 31ª Vara Cível da Comarca de Goiânia negou a justiça gratuita à mulher, que recorreu e aguarda um novo julgamento.

Vale destacar que, além dos influenciadores, também estão sendo processadas as empresas Esportes da Sorte (Sports Entretenimento e Promoção de Eventos LTDA), Pay Brokers EFX Facilitadora de Pagamentos SA, ZRO Instituição de Pagamento S/A, Cash Pay Meios de Pagamento LTDA e Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos LTDA.