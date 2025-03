Justiça determina indenização a motorista após gravíssimo acidente de trabalho

Thiago Alonso - 25 de março de 2025

Imagem da fachada do TRT 18º. (Foto: Divulgação/TRT)

Um homem que teve os dedos dos pés amputados após um grave acidente de trabalho será indenizado por danos morais e estéticos, além de conseguir o direito à pensão, concedido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO).

A decisão é da desembargadora relatora do caso, Wanda Lúcia Ramos da Silva, conforme apontou o portal especializado Rota Jurídica.

O trabalhador procurou a Justiça após sofrer um acidente enquanto trabalhava como motorista, realizando embarque de gado para transporte.

Na ocasião, ele estava na parte superior de um caminhão quando a vara de choque, utilizada para o manejo dos animais, entrou em contato com a rede elétrica, levando-o a sofrer uma descarga elétrica.

O impacto do choque foi tão grande que o homem sofreu várias queimaduras pelo corpo, além de uma lesão ao cair do veículo, sendo necessária a amputação de três dedos do pé esquerdo e um dedo do pé direito.

Na ação, a defesa argumentou que o caminhão não possuía qualquer tipo de dispositivo de segurança ou prevenção de riscos, tampouco o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito que deveria ser emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Uma testemunha que esteve presente na audiência confirmou que uma rede elétrica passava bem próximo ao local de embarque do gado e estava em altura baixa.

Outro fator determinante para a sentença final foi a negligência por parte do empregador, que nem mesmo procurou o trabalhador após o acidente, pois “não sabia a gravidade do acidente em sua vida”.

Diante de todas estas provas, o empregador foi condenado a indenizar o homem por danos morais e estéticos, sem valores divulgados. Além disso, a 3ª Turma do TRT concedeu a ele o direito ao pensionamento diante da perda dos dedos.

