Jovem que matou o namorado em Silvânia diz que estava apenas se defendendo

Ela diz ainda que os dois tinham brigas frequentes, motivadas por ciúmes

Davi Galvão - 11 de setembro de 2024

Jovem foi encontrado pelas autoridades já sem vida e com a arma utilizada ao lado do corpo. (Foto: Reprodução)

Durante uma briga de casal, um jovem, de 25 anos, foi morto pela companheira, de 23 anos, na madrugada desta quarta-feira (11), em Silvânia, município a 80 km de Goiânia.

A suspeita alegou às autoridades que estava discutindo com a vítima, quando ele a segurou pelo braço e a pressionou contra a parede, de forma agressiva.

Sentindo-se acuada, ela teria alcançado uma faca de cozinha e desferido um golpe na região do tórax da vítima, que caiu no chão.

Após o ocorrido, a suspeita acionou a Polícia Militar (PM), que compareceu no local, encontrando o corpo do jovem no meio da sala, próximo à faca, com sangue espalhado pelo recinto.

Questionada, ela contou que tinha brigas frequentes com o companheiro, motivadas principalmente por crises de ciúmes da parte dele.

O Serviço Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente e constatou o óbito do rapaz.

Diante dos fatos, ela foi encaminhada até uma unidade hospitalar e, posteriormente, à delegacia, onde foi presa em flagrante pelo crime de homicídio.