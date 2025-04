Mulher em Anápolis chama polícia após discussão com estrangeiro, mas acaba presa com reviravolta do caso

Homem, que antes era o suspeito, acabou se tornando a vítima da ocorrência

Thiago Alonso - 14 de abril de 2025

Caso ocorreu na Avenida Mirage, no Residencial Itatiaia, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Uma idosa, de 60 anos, acionou a Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (13), para atender uma ocorrência de supostas agressões. Contudo, o que ela não sabia é que quem iria parar na cadeia seria ela mesma.

O caso, marcado por reviravoltas, ocorreu durante um atendimento de militares no Residencial Itatiaia, na região Sudoeste de Anápolis.

Na ocasião, uma viatura da PM foi solicitada no endereço após a mulher relatar que vinha se desentendendo com o companheiro, que é estrangeiro, e que ele não queria se retirar da casa dela.

Ao ser questionada sobre o ocorrido, a moradora explicou que o homem, de 44 anos, não aceitava o término do relacionamento, e que ele teria chegado a agredi-la outras vezes.

Apesar disso, não havia ocorrido nenhuma situação de violência neste domingo (13), e ela apenas queria auxílio dos policiais para retirá-lo do imóvel.

Assim foi feito: o homem concordou em sair do local. No entanto, enquanto ele arrumava as malas, ainda sob presença da autoridade policial e do segurança do condomínio, a mulher começou a proferir ofensas contra ele.

Dentre as intimidações, a suspeita chegou a insultá-lo, chamando-o de “preto safado” e “negro desgraçado”, além de afirmar que “iria deportá-lo”.

Diante do ocorrido, imediatamente os policiais deram voz de prisão à suspeita, que foi autuada pelo crime de injúria racial e resistência, já que se debateu ao ser algemada.

Ela foi encaminhada a uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi constatado o ocorrido, sendo que o companheiro foi qualificado como a vítima da ocorrência.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes a abertura de um inquérito, assim como os devidos trâmites legais acerca do caso.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!