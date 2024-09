Melhor forma de limpar os tênis na máquina de lavar (é muito prático)

Truque bombado na internet ajudou muita gente com um problema antigo de difícil solução

Magno Oliver - 11 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @felipenasseroficial)

Corrida, caminhada, atividades físicas, ocasiões casuais, os tênis são calçados essenciais e muito importantes no cotidiano. Assim, com o uso constante, o acúmulo de sujeira, suor e bactérias é certo.

Dessa forma, uma das soluções mais populares para acabar com esses problemas é uma boa e velha limpeza.

Assim, um perfil no Instagram trouxe uma dica certeira que usa a máquina de lavar para deixar os tênis limpos, quase como novos. Mas como fazer a limpeza sem danificar o calçado?

Melhor forma de limpar os tênis na máquina de lavar (é muito prático)

Limpar os tênis na máquina de lavar pode ser eficiente, mas é preciso lembrar de seguir algumas recomendações para evitar problemas.

Vale ressaltar que nem todos os materiais são adequados para esse tipo de lavagem, sendo importante observar quais podem e quais não podem ir para a máquina de lavar.

E foi por isso que o perfil no Instagram do @felipenasseroficial bombou nas redes com um tutorial que deu o que falar entre os internautas.

“Eu duvido que você tinha imaginado isso. Um SACO PLÁSTICO fará toda a diferença”, diz ele no início do vídeo

“Você vai pegar uma sacola plástica, colocar dentro da sua lavadora, passar creme dental no seu tênis sujo e colocar ele lá dentro. Depois disso, coloque duas xícaras de bicarbonato de sódio e coloque dentro da lavadora”, explica.

Dessa forma, essa mistura eletrostática vai deixar o seu tênis brilhando e branquinho. Na gravação, o calçado aparece com os cadarços e estrutura todos limpos e brilhando.

Assim, confira o vídeo completo com o tutorial da dica de limpeza:

