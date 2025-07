Como se livrar do mau cheiro na pia da cozinha que está infestando toda a casa

Existem soluções simples, caseiras e muito eficientes para eliminar o problema de uma vez por todas

Ruan Monyel - 13 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Coisas Fáceis)

O mau cheiro na pia da cozinha é uma reclamação frequente, mesmo em residências aparentemente limpas e bem cuidadas.

Geralmente, o odor desagradável vem dos ralos e encanamentos, e não da superfície da pia, e a causa mais comum é a evaporação da água dos sifões.

Quando a sujeira seca, especialmente após um período sem uso ou em dias quentes, o cheiro sobre e se espalhe por todo o ambiente.

Mas a boa notícia é que existem soluções simples, caseiras e muito eficientes para eliminar o problema de uma vez por todas.

Como se livrar do mau cheiro na pia da cozinha

Grande parte dos cheiros desagradáveis na pia tem relação com a falta de água nos sifões, que secam quando ficamos fora por muito tempo.

E em situações em que o odor já está presente, existe um truque infalível: despeje duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio diretamente no ralo, seguida de uma xícara de vinagre branco.

Cubra o ralo com um pano ou tampa e aguarde 10 minutos. A mistura efervescente ajuda a dissolver resíduos acumulados e neutralizar o mau cheiro.

Para finalizar, despeje água quente no ralo, assim, esse processo limpa o encanamento e restaura a barreira hídrica que evita os odores na pia.

Além disso, uma limpeza preventiva do sifão também faz toda a diferença, bastando colocar um balde sob o cano, desmonte o sifão com cuidado e lavá-lo com escova e detergente, removendo resíduos de gordura ou alimentos.

Outro ponto importante é manter os ralos protegidos contra o acúmulo de sujeira, para isso, é indispensável o uso periódico de telas ou tampas que evitam o acúmulo de resíduo.

Para evitar que os odores voltem, nunca descarte restos de comida na pia, jogue um pouco de água quente com detergente uma vez por semana e verifique regularmente o sifão.

Com essas práticas, você pode manter sua cozinha livre de cheiros incomodativos, usando soluções acessíveis e sem precisar recorrer a produtos caros ou serviços profissionais.

