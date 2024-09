Moradores denunciam atual estado de bairro em Anápolis: “já tentamos de tudo, só vem piorando”

Ao Portal 6, Prefeitura explicou que ARM já fez cobranças à Saneago, mas que população também deve se atentar e ter alguns cuidados

Thiago Alonso - 11 de setembro de 2024

Acumulo de água tem causado problemas para a população. (Foto: Arquivo Pessoal)

Acúmulo de água, sujeira e mau cheiro. São com cenas como estas que a população do bairro Parque dos Pirineus, localizado na região Norte de Anápolis, tem convivido diariamente.

Ao Portal 6, uma mulher que mora no bairro há cerca de 20 anos, e que preferiu não se identificar, relatou que este problema tem sido recorrente há vários anos, mas que se intensificou ainda mais recentemente.

“De uns cinco anos para cá, meus vizinhos que moram do lado de baixo da rua vêm sofrendo bastante com a água empoçada, e a cada ano que passa só vem piorando”, disse, em entrevista à reportagem.

Segundo a assistente administrativa, o acúmulo de água ocorre todos os dias, mas a situação tende a se agravar aos fins de semana, quando as pessoas costumam ficar em casa.

“Chega fim de semana, dia de lavar a casa, um carro, a minha porta fica igualzinho o rio Tietê. Junta sujeira, lixo, fezes de cachorro, urina, fica uma água muito porca, muito fedida”, pontuou, indignada.

Para tentar resolver a situação, tanto ela quanto os vizinhos costumam rapar a água, mas nunca é o suficiente para conter a contaminação, que tem causado erosões nas calçadas.

“Muitas vezes vou receber visita no fim de semana e fico com vergonha da minha porta. A minha calçada está toda comida porque a água vai corroendo, já cedeu um pouco, já está toda feia”, lamentou.

Surto de dengue

O caso se tornou ainda mais preocupante quando, em meados de maio, a população do bairro sofreu um surto de dengue, no qual a maioria dos moradores foi infectada pela doença.

Agentes de combate chegaram a comparecer ao local, fiscalizando as residências da região, mas nenhum foco do mosquito Aedes aegypti foi encontrado.

“Eles [agentes] não acharam nada, mas eu pedi para colherem amostras da água que fica na rua, porque eu tinha certeza de que havia focos de dengue lá”, afirmou.

“Então colheram e realmente havia vários focos de dengue dentro da água. Várias larvas de dengue, provavelmente foi daí que as pessoas ficaram doentes”, completou.

Pedido de ajuda

O surto foi a gota d’água dos problemas, levando os moradores a solicitar o apoio de autoridades e da Prefeitura de Anápolis para que o caso fosse resolvido. No entanto, como apontou a assistente administrativa, mesmo “implorando”, nada foi feito.

Juntos, os moradores pediram o recapeamento das ruas, ou que pelo menos os buracos fossem tampados, ou até que massa asfáltica fosse aplicada no local.

“A gente já ligou para a Prefeitura, mas eles não fazem nada. Então decidimos pedir socorro para a mídia, porque eu já cheguei a mandar mensagem para o prefeito, para vereadores, várias pessoas, mas ninguém nunca faz nada”, reclamou.

Agora, preocupada com a situação, a mulher teme estar à mercê das doenças que podem surgir com a água parada e a sujeira que tem se acumulado nas poças.

“Isso está muito complicado, eu tenho filhos, tenho um bebezinho, é muito difícil lidar com isso, é uma água que você sabe que junta todo tipo de sujeira, a gente fica ali à mercê de qualquer doença”, concluiu.

O que diz a Prefeitura?

Diante da situação, o Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, que, em nota, afirmou que o Parque dos Pirineus passou recentemente por um serviço de implantação de rede de esgoto por parte da Saneago. Porém, a Agência Reguladora do Município (ARM) notificou a empresa para que sejam realizados reparos necessários no local.

A Prefeitura ainda lembrou que encaminhará Fiscais de Posturas ao local para averiguar denúncias de despejo de águas, visto que, nas imagens enviadas pelos moradores, há indícios desse tipo de ocorrência — considerada uma infração passível de multa, uma vez que a substância contém químicos que deterioram a capa asfáltica.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Anápolis informa que o bairro passou por serviço recente de implantação de rede de esgoto por parte da Saneago. A Agência Reguladora do Município (ARM) já notificou a empresa para efetuar os reparos necessários nos locais que foram cortados e receberam pavimentação irregular. Fiscais de Posturas também irão ao local para verificar a denúncia do despejo de água servida. Vale ressaltar que esta prática é um ato de infração passível de multa, uma vez que a substância contém químicos que deterioram a capa asfáltica.”