Pesquisa aponta quais partes do corpo que devem ser higienizadas diariamente no banho

Algumas áreas em especial não podem ser deixadas de lado por um dia sequer

Magno Oliver - 11 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels/Karolina Kaboompics)

Uma pesquisa realizada pelo estudioso R. Vandergrift, publicada em 2017 na revista Microbiome, trouxe uma discussão sobre um aspecto importante da higiene pessoal: a importância da limpeza diária de partes específicas do corpo durante o banho.

Mesmo o banho sendo um hábito rotineiro das pessoas, nem sempre todo mundo limpa bem todas as áreas do corpo. E isso pode causar doenças e males ao organismo.

A pesquisa destacou quais regiões do nosso corpo precisam de maior atenção na higiene pessoal, por conta da alta presença de bactérias, sujeira e suor.

Pesquisa aponta quais partes do corpo que devem ser higienizados diariamente no banho

1. Dentes

É na arcada dentária que se acumulam sujeiras e bactérias com grande facilidade, especialmente após as refeições ou quando você esquece de escovar. Assim, os especialistas recomendam escová-los duas vezes ao dia, após as refeições, para manter uma boa saúde bucal.

2. Região genital

A região íntima deve ser higienizada diariamente para evitar o acúmulo de bactérias e fungos. A falta de higienização pode causar infecções e mau odor, além de desconforto, irritações e baixa do nível de PH.

3. Pés

Os pés estão em contato constante com o chão e acumulam muita sujeira e suor. Higienizá-los diariamente ajuda a prevenir infecções, micoses e odores desagradáveis.

4. Mãos

As mãos tocam superfícies sujas o tempo todo. Lavar bem as mãos durante o banho remove bactérias e previne doenças. Assim, é uma das áreas mais expostas a germes.

5. Rosto

Por fim, o nosso rosto acumula impurezas e bastante oleosidade ao longo do dia, especialmente em ambientes de muita poluição, como em cidades. Para mais, a limpeza diária é essencial para evitar acne e manter a pele saudável.

Quanto às demais partes do corpo, o estudo recomenda a higiene pessoal pelo prazo de 2 a 3 dias, adaptando a frequência ao estilo de vida.

