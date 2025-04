Onde assistir Goiás x Vila Nova pela Série B nesta quinta-feira (17)

Clássico será realizado pouco mais de um mês após clubes decidirem semifinal do Goianão

Augusto Araújo - 15 de abril de 2025

Goiás e Vila Nova se enfrentam pela Série B nesta quinta-feira (17). (Foto: Reprodução -Instagram / Roberto Corrêa – VNFC)

Pouco mais de um mês após decidirem uma semifinal de Goianão, Goiás e Vila Nova voltam a se enfrentar. Desta vez, o Derby do Cerrado acontece pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A bola vai rolar a partir das 19h desta quinta-feira (17), no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia. Rafael Klein (FIFA) comandará a equipe de arbitragem.

O Esmeraldino vem embalado após superar o Operário-PR, jogando no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Todos os gols saíram no segundo tempo. Logo aos 05 minutos, Rodrigo abriu o placar para o Fantasma. Assim, o Alviverde sofreu por mais 33 minutos até conseguir reagir.

Foi apenas aos 38 que Arthur Caíke fez o gol de empate e, dois minutos depois, Diego Caito virou o resultado para o Goiás. Placar final: 2 a 1.

Com isso, o Esmeraldino segue com 100% de aproveitamento e se encontra em 4º lugar na Série B. Já o Operário-PR ocupa a 9ª colocação.

Recuperação

Por outro lado, o Vila Nova conseguiu os primeiros três pontos na competição. O clube perdeu por 1 a 0 na estreia do campeonato, jogando contra o Coritiba, no Paraná.

Contudo, de volta ao Serra Dourada – palco do título do Goianão de 2025 – o Tigrão venceu o Paysandu no último sábado (12).

Gabriel Poveda marcou o gol salvador que decretou o resultado final do confronto: 1 a 0.

Dessa forma, o Colorado subiu para a 10ª posição. Por outro lado, o Papão da Curuzu amarga um 18º lugar, tendo perdido as duas primeiras rodadas da Série B.

Onde assistir Goiás x Vila Nova pela Série B nesta quinta-feira (17)

A ESPN fará a transmissão do clássico goiano, por meio da rede de TV por assinatura. Da mesma forma, a plataforma de streaming Disney+ também exibirá o confronto pelas mídias digitais.

Os fãs também podem acompanhar os melhores momentos do confronto em tempo real, pelos sites do Placar UOL e Globo Esporte.

