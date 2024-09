Confira cuidados que donos de veículos elétricos devem ter em períodos de chuva

Diante de previsão de novas quedas d'água, motoristas devem ficar alertas para evitar danos e mal funcionamento

Augusto Araújo - 12 de setembro de 2024

Scooter X12 é um desses autopropelidos com mais saída no mercado. (Foto: Ion Motors)

Após um longo período de seca, a meteorologia trouxe uma previsão de que, a partir do próximo domingo (15), as chuvas devem voltar a cair em Goiás. Contudo, essa mudança no tempo volta a requerer a atenção dos donos de veículos elétricos, visto que pode causar riscos de mau funcionamento.

Ao Portal 6, a proprietária da Íon Motors, loja especializada na venda de scooters elétricas, Ilara Nathalie, explicou os cuidados que devem ser tomados.

Ela explicou que, em veículos elétricos mais antigos – em sua maioria, modelos anteriores a 2022 – a recomendação é de que não haja contato algum com água, pois vários não possuem vedação contra a substância e podem ter o painel e sensor de frio danificados.

Por outro lado, as modalidades mais modernas costumam ter essa proteção contra poeira e respingos de água, podendo encarar alguns tipos de chuva.

No entanto, Ilara apontou que alagamentos e chuvas torrenciais devem ser evitados a todo custo pelos condutores.

“O motor fica dentro do cubo da roda traseira de todos esses produtos elétricos, seja bicicleta, triciclo, moto, scooter. Ele também é feito de ímã e se molha dá aquela ferrugem e o motor não funciona, correndo até o risco de queimar a bobina de cobre que tem nos motores. Esse é o maior risco que tem quando se fala em água”, detalhou.

A bateria dos veículos também não pode ter contato direto com água, em nenhuma hipótese.

Outros cuidados

Ilara destacou também algumas precauções que devem ser mantidas em relação aos veículos elétricos.

O proprietário deve evitar lavá-los com uso de uma corrente ou jato de água, visto que o líquido pode escorrer e danificar os componentes. Assim, o ideal é passar um pano umedecido ou usar produtos específicos de higienização a seco.

A comerciante reforçou que a calibragem dos pneus deve estar sempre em dia. Além disso, regularmente deve-se verificar de tempos em tempos se os parafusos estão devidamente encaixados e buscar assistência técnica caso esteja escutando qualquer barulho fora do comum.

Por fim, Ilara acrescentou que é importante fazer a lubrificação do veículo, mas é contraindicado o uso de anti-ferrugem (desengripante), pois esse tipo de produto pode desgastar o freio.

“Tem que passar é um produto de limpeza de discos. A gente até recomenda que o cliente use um anti-chio, para evitar os barulhos”, concluiu.