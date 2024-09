Extinto em 2019, horário de verão pode voltar em Goiás por esse motivo

Adoção da medida visa à redução no consumo de energia elétrica no horário de pico

Pedro Hara - 12 de setembro de 2024

Horário de verão está extinto desde 2019. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A volta do horário de verão está sendo avaliada internamente por integrantes do governo Lula (PT). A medida foi mencionada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), durante entrevista.

“Estamos em uma fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão. Além da questão energética, há outros efeitos que precisam ser analisados, como o impacto na economia”, explicou Silveira.

De acordo com o ministro, o aumento da confiabilidade no sistema elétrico brasileiro justificaria o retorno da política. A adoção do horário de verão visa a redução no consumo de energia elétrica.

A avaliação é de que a extensão da iluminação natural diminui o consumo no horário de pico, aliviando a pressão no sistema e reduzindo o uso de fontes mais caras.

A medida de adiantar o relógio em uma hora foi extinta em abril de 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na época, a justificativa apresentada pelo Ministério foi que o aumento no uso de equipamentos como ar-condicionado nos últimos anos anularia a economia gerada pelo melhor aproveitamento da luz natural.