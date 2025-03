Menina leva cocaína de pai à escola e 20 crianças são hospitalizadas em MG

Garotinha achava que entorpecente era um tipo de balinha

Folhapress - 22 de março de 2025

Menina de 04 anos levou cocaína do pai para escola. (Foto: Divulgação/PCMG)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma garota de 4 anos levou papelotes de cocaína para sua escola e distribuiu para colegas, na cidade de Itamonte (MG), pensando que era bala. As crianças foram hospitalizadas e posteriormente liberadas aos seus familiares.

PM-MG foi acionada ontem para uma ocorrência em uma escola municipal em Itamonte (cerca de 430 km de Belo Horizonte). No local foram encontrados, 16 papelotes de cocaína levados por uma menina de 4 anos.

Garota levou para escola papelotes de cocaína embalados a vácuo do pai, que ela confundiu com bala. Segundo a PM-MG, a menina distribuiu os itens para alguns colegas de classe. Foram achados 9 papelotes parcialmente consumidos.

“Está ruim” foi o que uma das crianças que provou o conteúdo do papelote disse à professora. A partir disso, ela perguntou quem havia dado a ela a “bala”, e professora identificou a garota de 4 anos, que disse que as embalagens eram do pai.

Antes de ligarem para a polícia, pai da criança foi chamado na escola, pegou um papelote da mão dela e fugiu.

Enquanto isso, a professora foi revistar a mochila e a mesa da menina, e encontrou os 16 papelotes.

Todas as 20 crianças da sala de aula foram hospitalizadas e, posteriormente, liberadas para suas respectivas famílias.

Foi realizada a coleta de urina em todos para fazer exames toxicológicos. Ninguém apresentou complicações médicas.

O pai da garota tem registro de quatro ocorrências por tráfico de drogas.

PC-MG investiga a ocorrência e informa que ninguém ainda foi preso. O material coletado com a garota foi coletado e será enviado para análise.