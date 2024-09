Onde assistir Brusque x Vila Nova pela Série B no sábado (14)

Tigrão pode ficar na liderança do torneio com combinação favorável de resultados

Augusto Araújo - 12 de setembro de 2024

Brusque e Vila Nova voltam a jogar pela Série B neste sábado (14). (Foto: Roberto Corrêa/ Vila Nova)

Em extremos completamente opostos na tabela da Série B, Brusque e Vila Nova se enfrentam neste sábado (14), pela 26ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 17h, no estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí (SC).

O time catarinense briga para tentar escapar da zona de rebaixamento, ocupando a 19ª colocação do torneio, com apenas 23 pontos em 25 jogos.

Na última rodada, o Brusque perdeu para o Santos, pelo placar de 1 a 0. Wendel Silva marcou o gol da vitória para a equipe paulista.

Já o Tigrão venceu no confronto mais recente, pelo mesmo resultado. O zagueiro Jemmes foi o responsável por garantir a vitória em cima do CRB.

Com isso, o Vila Nova se mantém na 4ª posição, na zona de classificação para a Série A de 2025. Com a combinação certa de resultados, a equipe pode subir ao 1º lugar, caso vença o Brusque.

A partida será transmitida pelo Premiere, pelo sistema de pay-per-view. Nas mídias digitais, a plataforma Globplay também repercute o confronto.

Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, por meio do chat do site Placar UOL ou do site Globo Esporte.