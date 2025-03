O objeto que pode estar prejudicando o sinal de WI-FI na sua casa

Identificando o problema, você pode aproveitar ao máximo a sua internet, com mais estabilidade e velocidade em todos os cantos da casa

Pedro Ribeiro - 23 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Jaycee300s)

Você já se perguntou por que o sinal do WI-FI na sua casa falha sem motivo aparente?

Às vezes a conexão cai, a internet fica lenta e nem parece que você tem um bom plano contratado.

A verdade é que pode não ser culpa do roteador, muito menos da operadora.

Um objeto comum que muita gente tem em casa pode estar atrapalhando a qualidade do WI-FI, e você talvez nem desconfie.

Objeto comum pode estar prejudicando o sinal de WI-FI na sua casa

Hoje em dia, o WI-FI é indispensável. Seja para trabalhar, assistir filmes ou simplesmente navegar na internet, a qualidade da conexão faz toda a diferença.

Mas, apesar da funcionalidade, muitos usuários ainda enfrentam problemas de sinal fraco ou quedas frequentes, sem saber por quê.

Um vilão do sinal WI-FI é o espelho. Isso mesmo!

Esse item, que parece inofensivo, pode atrapalhar (e muito) a transmissão do sinal dentro da sua casa.

O motivo é simples: espelhos são feitos de vidro e, geralmente, possuem uma fina camada de metal.

Essa combinação reflete as ondas de rádio emitidas pelo roteador, criando áreas de baixa conectividade, também conhecidas como “zonas mortas”.

Se o seu roteador WI-FI estiver posicionado perto de um espelho, ele pode até funcionar normalmente.

O problema é que o sinal acaba sendo refletido e enfraquecido antes mesmo de alcançar os seus aparelhos, como celulares, computadores ou smart TVs.

Por isso, uma dica prática e eficiente é manter espelhos e objetos metálicos longe do roteador.

Mas os espelhos não são os únicos responsáveis por prejudicar o WI-FI na sua casa.

Outros fatores também podem atrapalhar a qualidade da sua conexão. Veja só:

Água e aquários

A água absorve as ondas de rádio que o WI-FI usa para transmitir dados. Por isso, aquários ou vasos com muita água, se estiverem perto do roteador, podem diminuir a força do sinal.

Micro-ondas e Bluetooth

Aparelhos como micro-ondas e dispositivos Bluetooth operam na mesma frequência de muitos roteadores WI-FI, que é de 2,4 GHz. Quando usados ao mesmo tempo, podem causar interferência no sinal.

Se puder, escolha um roteador dual-band, que também funciona em 5 GHz, para driblar esse problema.

Janelas e superfícies de vidro

Além dos espelhos, superfícies de vidro com acabamento metálico também refletem o sinal WI-FI. Evite colocar o roteador perto de janelas com esse tipo de vidro.

Objetos de metal

Portas, estantes e móveis de metal funcionam como barreiras para o WI-FI. O sinal não passa bem por eles, criando áreas com pouca ou nenhuma conexão.

Paredes de concreto e tijolo

Paredes muito grossas, principalmente de concreto, são outro obstáculo para o sinal do WI-FI.

Se possível, posicione o roteador em um local central da casa, longe dessas barreiras para garantir uma melhor cobertura.

