Prefeitura de Goiânia autoriza concurso para guarda municipal com 700 vagas

Edital ainda não foi elaborado e a banca organizadora ainda deve ser decidida

Davi Galvão - 12 de setembro de 2024

Imagem mostra uma equipe da guarda municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia autorizou a elaboração de um novo concurso para o cargo de guarda municipal, que contará com 700 vagas e salários de até R$ 3.100 aos aprovados.

Para concorrer, é necessário que os candidatos comprovem a escolaridade com diploma de Ensino Superior em unidade reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Além do diploma, os interessados ainda terão de ter entre 18 e 35 anos, carteira nacional de habilitação nas categorias “A” e “B” e altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres.

O concurso ainda não tem um edital consolidado, mas levando em consideração o último certame, ocorrido em 2005, pode-se esperar algumas similaridades entre ambos. No último processo, houve quatro etapas: provas objetivas, avaliação médica, provas de capacidade física e avaliação psicológica.

As provas objetivas foram compostas de 50 questões, sendo 20 sobre língua portuguesa, 20 sobre conhecimentos básicos sobre legislação e 10 sobre conhecimentos gerais sobre Goiânia.

Já na parte física, houve três exercícios. Primeiramente, a flexão de braços, sendo 10 repetições em um minuto para ambos os sexos. Em seguida, 20 abdominais para as mulheres e 25 para os homens, ambos em um minuto e, por último, corrida, sendo 2,1 km para os candidatos do sexo masculino e 1,7 km para as participantes do sexo feminino, ambos em 12 minutos.

Ainda não há uma data para a divulgação do edital e a Prefeitura ainda deve decidir uma banca organizadora para elaborar o certame.