Trabalhador morre após levar choque elétrico em telhado de igreja, na Grande Goiânia

Socorristas tiveram que utilizar técnicas de rapel para a retirada do corpo

Paulo Roberto Belém - 12 de setembro de 2024

Bombeiros tiveram trabalho para retirar o corpo do telhado (Foto:Reprodução)

Um eletricista que prestava serviços na fiação de uma igreja em Trindade, na Grande Goiânia, morreu na manhã desta quinta-feira (12) após ter sofrido uma descarga elétrica e cair no vão do telhado do local, afirmou a polícia.

Segundo o pastor da igreja, a vítima foi contratada para um reparo da rede elétrica e que percebeu algo de estranho quando ouviu os gritos do prestador de serviços.

Foi quando a chave geral do local teria sido desligada e percebeu o silêncio do homem ao tentar chamá-lo diversas vezes, acionando os policiais e os bombeiros.

O óbito foi constatado pelos socorristas, após terem encontrado o corpo da vítima caído no vão entre o telhado e o forro da igreja. A guarnição teve de utilizar técnicas de rapel para a retirada do corpo

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo do trabalhador e, por conta do choque e queda, de cerca de três metros até o forro da igreja, um laudo cadavérico deve confirmar a verdadeira causa da morte da vítima.