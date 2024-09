Concurso público no Distrito Federal está com inscrições abertas e salários de R$ 8,1 mil

Aprovados também terão vale alimentação/refeição de R$ 1.156,11 e auxílio-transporte

Augusto Araújo - 13 de setembro de 2024

Imagem de candidato preenchendo cartão-resposta de concurso público. (Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Conselho Federal de Nutrição (CFN), em Brasília (DF), destinado ao preenchimento de 14 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível médio e superior, com salários variando de R$ 3.908,15 a R$ 8.124,76, além de benefícios como vale alimentação/refeição de R$ 1.156,11 e auxílio-transporte.

Os cargos disponíveis são os seguintes:

Profissional de Suporte Técnico – PST (03)

Administrador (01)

Advogado (01)

Comunicação Social – Audiovisual (01)

Comunicação Social – Design (01)

Contador (01)

Nutricionista (04)

Secretário-Executivo (01)

Tecnologia da Informação – Suporte Técnico (01)

Os interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, até o dia 08 de outubro. A taxa varia de R$ 57 a R$ 69, conforme o grau de escolaridade exigido para a função.

As provas para avaliação dos candidatos estão previstas para o dia 17 de novembro. Todos os inscritos deverão realizar uma etapa objetiva.

Já os que investem em cargos de nível superior também deverão passar por uma avaliação discursiva, além de análise de títulos e experiência profissional.

Para mais informações a respeito do concurso, leia o edital.