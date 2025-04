Abertas inscrições para processo seletivo em cidade goiana com salários de até R$ 4,3 mil

Classificação será feita com base na análise de títulos e da experiência profissional dos candidatos

Paulino Henjengo - 22 de abril de 2025

Imagem mostra pessoas dentro da sala de aula. (Foto: Arquivo/EBC)

A Prefeitura de Gameleira de Goiás, município localizado na região Central do estado, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado que oferece oportunidades em diversas áreas e níveis de escolaridade.

De acordo com o edital, há vagas para candidatos com formação alfabetizada, ensino fundamental, médio e superior, com carga horária variando entre 24 a 40 horas semanais. A remuneração varia entre R$ 1.351 a R$ 4.318.

As inscrições se encerram até o próximo dia 30 e devem acontecer presencialmente no Centro de Atendimento ao Cidadão, localizado na Avenida das Palmeiras. O atendimento será feito das 08h às 11h30 e das 13h às 16h.

A classificação será feita com base na análise de títulos e da experiência profissional dos candidatos.

O processo seletivo terá validade de 12 meses, contados a partir da homologação do resultado final podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração municipal.

As funções disponíveis são para:

Agente de Serviços de Higiene (17 vagas)

Agente Administrativo (06)

Auxiliar de Educação Infantil (08)

Auxiliar de Serviços Gerais (12)

Auxiliar de Consultório Dentário (01)

Cuidador (10)

Enfermeiro PSF (02)

Enfermeiro do Núcleo de Vigilância Epidemiológica (02)

Farmacêutico (02)

Fiscal de Obras e Posturas (01)

Fiscal de Tributos (01)

Motorista (11)

Motorista de Ambulância (04)

Professor Pedagogo (15)

Professor de Educação Física (02)

Professor de Matemática (02)

Professor de Letras (02)

Técnico em Enfermagem (09)

Vigia Noturno (02)

Para saber mais detalhes sobre o processo seletivo, acesse o edital aqui.

