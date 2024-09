Corretor é processado após dono descobrir para quem ele vendeu o imóvel

Brasileiro alegou ter sido enganado ao aplicar um desconto alto na venda e agora tenta reaver o dinheiro que perdeu na negociação

13 de setembro de 2024

O que era para ser uma simples negociação entre corretor e dono de imóvel, acabou se tornando um escandaloso caso de justiça.

Revoltado com a venda de um imóvel, o bilionário brasileiro Leo Kryss decidiu entrar com um processo contra a imobiliária que vendeu sua mansão de luxo de US$ 79 milhões (aproximadamente R$ 446 milhões).

Isso porque ele só ficou sabendo depois do processo efetuado de que sua mansão em Miami, nos Estados Unidos, havia sido vendida para um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos.

Revoltado, o empresário decidiu processar o corretor, que, segundo ele, o teria enganado e conseguido um desconto de US$ 6 milhões (R$ 33 milhões) na negociação.

De acordo com o Wall Street Journal, Kryss alega que chegou a perguntar à imobiliária se o interessado pela compra seria o fundador da Amazon. O motivo da desconfiança se deu porque o bilionário já teria adquirido outros imóveis próximos na região.

Assim, a resposta da imobiliária e da corretora Douglas Elliman, quem fez a ponte entre Bezos e o empresário brasileiro, foi negativa.

No processo, que já tramita na Justiça norte-ameircana, o bilionário Leo buscar rever essa diferença do valor da venda do imóvel com sete quartos e 1,7 mil metros quadrados.

A residência de luxo fica em Indian Creek Village, uma ilha artificial que fica na área da Baía Biscayne, ao norte de Miami Beach. A mansão pertencia ao brasileiro desde 2014.

A ilha tem governo e força de segurança próprios. É conhecida pela proximidade ao “bunker dos bilionários”, região onde habitam diversos bilionários e celebridades.

De acordo com o último censo de 2020, a população habitante da ilha era de 84 pessoas. Famosos como Julio Iglesias, Ivanka Trump, Adriana Lima e Gisele Bündchen possuem residências lá.

