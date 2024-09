Efeito pré-frontal: entenda fenômeno climático que deve atingir Goiânia em setembro

De acordo com o instituto, tanto no próximo sábado (14) quanto no domingo (15), a capital deve ter máximas de até 37ºC.

Frente fria

A frente fria, que desembarcou no Sul do Brasil ainda na quarta-feira (11), deve avançar para o Sudeste e o Centro-Oeste somente no fim de semana.

A previsão é que, com a chegada do fenômeno, o sul de Goiás registre uma redução nas máximas ao longo do período.